Экс-боец ММА в Омске может получить 23 года колонии за убийство из-за Lexus

НОВОСИБИРСК, 13 дек – РИА Новости. Гособвинитель в процессе по делу бывшего омоновца и бойца смешанного стиля (ММА) Серика Батталова, признанного присяжными виновным в убийстве владельца дорогого внедорожника Lexus, попросил суд лишить его свободы на 23 года, сообщает в среду прокуратура Омской области.
Также прокурор предложил частично удовлетворить исковые требования потерпевших матери и супруги погибшего мужчины и взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
Как ожидается, суд огласит приговор 14 декабря.
Автомобиль и личные вещи мужчины на общую сумму 2,2 миллиона рублей соучастники похитили, пояснили в ведомстве. В СУСК уточнили, что Lexus GX460 был передан знакомой соучастников, которая после оформления документов обещала за него 1,5 миллиона рублей. Позже друг Батталова – 26-летний охранник частного охранного предприятия — покончил жизнь самоубийством.
Уголовное дело суд рассмотрел с участием присяжных заседателей. Батталов не признал своей вины и пытался переложить ответственность за преступление на погибшего соучастника, но гособвинителю удалось убедить присяжных в его виновности. 1 декабря они единодушно признали мужчину не заслуживающим снисхождения, добавили в прокуратуре.