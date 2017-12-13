Суд в Подмосковье арестовал мужчину, отрубившего жене кисти рук

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Серпуховский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, который из ревности отрубил жене кисти обеих рук, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В отношении Дмитрия Грачева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 10 февраля 2018 года включительно", — сказала Осипова.

Обвиняемый дал признательные показания в том, что он, приревновав свою жену, вывез ее в лесной массив рядом с деревней Скрылья, где отрубил ей кисти рук, после чего отвез в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Грачеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.