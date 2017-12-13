Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 дек – РИА Новости. Две женщины, получившие ожоги при взрыве бытового газа в Гудермесском районе Чечни, находятся в тяжелом состоянии, состояние троих детей — средней тяжести, сообщили РИА "Новости" в ожоговом отделении 4-й городской больницы Грозного, куда госпитализировали раненых.

Взрыв бытового газа произошел в среду днем в недостроенном двухэтажном доме на улице Сулейманова в населенном пункте Верхний Нойбер, Гудермесского района Чечни. Пострадали пять человек, в том числе три ребенка в возрасте от 2 до 8 лет.

"Мать и бабушка детей в тяжелом состоянии, они в реанимации, дети – 2 года, 6 и 8 лет — средней степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

Региональное управление МЧС РФ по Чечне сообщило что "специалисты проводят на месте взрыва работу по оценке обстановки".

"Полицейские оцепили место происшествия для организации общественного порядка. Аварийная бригада ОАО "Чеченгаз" проводит работу по отключению газоснабжения данного домовладения. Для ликвидации происшествия на месте задействовано 23 человека и 9 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.