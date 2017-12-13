КС защитил права детей-чернобыльцев, зачатых после аварии в зоне отчуждения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) подтвердил права на социальную поддержку граждан, которые на момент эвакуации из зоны отселения после аварии на Чернобыльской АЭС, находились в состоянии внутриутробного развития, говорится в постановлении, опубликованном в среду на сайте суда.

КС проверял конституционность пункта 6 части первой статьи 13 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", действие которого распространяется не только на граждан, эвакуированных из зоны отчуждения или переселённых из зоны отселения в 1986 году и последующие годы, но и на детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития.

Оспариваемая норма признана КС не противоречащей Конституции РФ, поскольку "не предполагает возможности лишения граждан из числа детей, находившихся в состоянии внутриутробного развития на момент выезда их матерей из населённых пунктов зоны отселения, откуда население подлежало обязательному переселению, в период до завершения такого переселения, статуса лиц, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, если он раньше был им предоставлен, и, соответственно, права на возмещение вреда и меры социальной поддержки".

С жалобой в КС обратилась жительница Владимирской области Татьяна Овечкина, родившаяся 21 ноября 1989 года в деревне Кочергино Селивановского района Владимирской области, куда прибыла ее мать, которая 25 июня 1989 года, будучи беременной, добровольно в порядке переселения выехала из включённого в зону отселения села Яловка Красногорского района Брянской области.

В декабре 1993 года заявительнице было выдано удостоверение о праве на компенсации и льготы, в котором было указано, что она проживала в данной зоне с февраля 1989 года по 25 июня 1989 года. В ноябре 2012 года Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району Владимирской области выдал заявительнице дубликат этого удостоверения.

Решением директора учреждения от 27 октября 2015 года было прекращено предоставление заявительнице мер социальной поддержки, предусмотренных для граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы, а именно: ежемесячной денежной компенсации на питание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении, ежегодной компенсации на оздоровление и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней. Кроме того, заявительницу исключили из числа участников местной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы и предложили сдать имеющееся у неё удостоверение чернобыльца.

В 2016 году суды первой, апелляционной и кассационной инстанций вопреки оспариваемой норме сочли, что её действие не распространяется на детей, которые находились в состоянии внутриутробного развития при переселении или добровольном выезде их матерей из зоны отселения. Дело заявительницы подлежит пересмотру в соответствии с постановлением КС.