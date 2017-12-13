В строящемся доме в Чечне взорвался газ, сообщил источник

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве бытового газа в строящемся жилом доме в Гудермесском районе Чечни, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Взрыв газа произошел в недостроенном двухэтажном доме на улице Сулейманова в населенном пункте Верхний Нойбер. Пострадали пять человек, в том числе три ребенка в возрасте от 2 до 8 лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу Грозного, обстоятельства взрыва выясняются.