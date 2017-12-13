"Город в дыму": лихачи устроили дрифт на Невском проспекте в Петербурге

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором лихачи устраивают дрифт на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Дек 12 2017 в 3:13 PST

Ролик опубликован в инстаграм-аккаунте Richrussiankids ("Богатые русские дети"), а в качестве авторов указаны пользователи @vadimmarkx @st._fil @ivanyarochkin и @bublik_g13.

На записи видно, как пять автомобилей выстраиваются на повороте и по очереди резко газуют, поднимая облако дыма. Ролик записан из окна стоящей рядом машины.

"А ты думал, кто тебя будит по ночам?" — говорится в подписи к видео.

За несколько часов ролик набрал почти 40 тысяч просмотров и десятки комментариев, где пользователи в основном критикуют безответственных водителей.