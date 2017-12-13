Суд отказался принять иск журналиста Кашина к ФСБ по поводу Telegram

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался принять иск журналиста "Дождя" Олега Кашина к ФСБ из-за требований спецслужбы расшифровать переписку в Telegram, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Иск был подан в конце октября, суд зарегистрировал его, но, в итоге, решил не рассматривать.

"Суд отказался принять иск к рассмотрению", — сказала пресс-секретарь, не уточняя причину.

Ранее суд отказался принять аналогичный иск журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева: по решению суда, оспариваемые действия ФСБ "не нарушают или иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы истца".

Как написали Кашин и Плющев в своих Telegram-каналах, они возражают против предоставления ФСБ ключей шифрования переписки, поскольку, по их словам, "это затрагивает наше право (как журналистов) на конфиденциальное общение с источниками информации".

В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

В октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, Мещанский суд Москвы, как апелляционная инстанция, признал это решение законным. По заявлению адвоката, штраф назначен за отказ Telegram представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.