Суд зарегистрировал иск журналиста Кашина к ФСБ из-за требований к Telegram

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск журналиста Олега Кашина к ФСБ из-за требований расшифровать переписку в Telegram, говорится в карточке дела на официальном сайте суда.

Истец пытается оспорить действия спецслужбы в отношении мессенджера. Иск был подан в конце октября, в карточке указано, что его зарегистрировали 24 ноября. Теперь суд должен решить, принимать иск к рассмотрению или нет.

Ранее суд отказался принять аналогичный иск журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева.

Как написали Кашин и Плющев в своих Telegram-каналах, они возражают против предоставления ФСБ ключей шифрования переписки, поскольку, по их словам, "это затрагивает наше право (как журналистов) на конфиденциальное общение с источниками информации".

В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

В середине октября мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.