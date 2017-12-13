Суд отказался признать банкротом сына экс-губернатора Сахалина Хорошавина

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал московскому ТСЖ "На Дмитровке" в банкротстве Ильи Хорошавина, сына обвиняемого в получении взяток бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, суд прекратил производство по делу о банкротстве, следует из опубликованного определения суда.

Арбитраж удовлетворил соответствующее ходатайство представителя Хорошавина, который ранее сообщил в суде о погашении части долга перед ТСЖ, находящимся в Дмитровском переулке в центре Москвы. Представитель должника также заявил об отмене судебного приказа, подтверждавшего остальную часть долга его доверителя.

В определении суда говорится, что "должником представлены доказательства погашения в рамках исполнительного производства задолженности, установленной решением Гагаринского районного суда Москвы от 22 июня 2016 года". Кроме того, арбитраж указал, что "определением мирового судьи судебного участка №214 Ломоносовского района Москвы от 30 октября 2017 года отменен судебный приказ от 9 июня 2017 года".

Заявление о банкротстве Хорошавина-младшего поступило в столичный арбитраж в сентябре. Как ранее сообщил РИА Новости Константин Кузнецов, представляющий интересы ТСЖ в суде, Илья Хорошавин был членом товарищества, владея квартирой и машиноместами, но более года не платил членские взносы и другие обязательные платежи, в связи с чем у ТСЖ имеются судебные акты о взыскании с него задолженности в общем размере около 1 миллиона рублей.

По словам Кузнецова, ТСЖ было вынуждено обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве, поскольку исполнительное производство по взысканию долгов не принесло результата. Он отметил также, что с тех пор, как все имущество Хорошавиных было изъято в доход государства, государство никак не учитывало наличие у Илья Хорошавина других кредиторов — более того, сейчас за это имущество государство тоже не платит, несмотря на то, что ТСЖ регулярно выставляет счета.

В сентябре 2016 года решением суда у семьи Хорошавина изъяли имущество — московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекции часов и так далее — на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей, происхождение которого Александр Хорошавин не смог объяснить. Защита бывшего главы региона считает это решение незаконным, так как приговор еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным.

Экс-губернатора Сахалинской области задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов и советник губернатора Андрей Икрамов. Следствие вменяет им получение взяток на общую сумму в 522 миллиона рублей. Процесс по этому делу идет в Южно-Сахалинском городском суде.