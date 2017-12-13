Источник сообщил о проверке четырех московских ТЦ после звонков анонимов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сразу четыре торговых центра и два офиса банка проверяют правоохранители в Москве после поступивших звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
10.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
В настоящее время проводится проверка всех помещений. В торговом центре "Круг" проверка уже завершена, было эвакуировано 80 человек.
Ложной также оказалась угроза взрыва в банке "Тинькофф" по адресу: 1-й Волоколамский проезд, дом 10. Из банка эвакуировали 180 посетителей и сотрудников.