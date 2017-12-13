Источник сообщил о проверке четырех московских ТЦ после звонков анонимов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (380)

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сразу четыре торговых центра и два офиса банка проверяют правоохранители в Москве после поступивших звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Поступили звонки с угрозами взрывов в торговых центрах "Спектр", "Калита", "Водный", "Круг" и двух офисах банка "Тинькофф", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводится проверка всех помещений. В торговом центре "Круг" проверка уже завершена, было эвакуировано 80 человек.

Ложной также оказалась угроза взрыва в банке "Тинькофф" по адресу: 1-й Волоколамский проезд, дом 10. Из банка эвакуировали 180 посетителей и сотрудников.