Красноярский салон попытался продать Bentley за 55 биткоинов

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Директору одного из красноярских автосалонов вынесли предостережение за объявление о продаже автомобиля Bentley Flying Spur за 55 биткоинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
В ведомстве сообщили, что объявление о продаже Bentley Flying Spur было размещено на интернет-ресурсе с целью повышения спроса покупателей. При этом факт реализации авто за биткоины не установлен. По требованию прокуратуры информация о продаже автомобиля путем расчета криптовалютой удалена.
"Прокуратура объявила предостережение директору автосалона, который разместил в интернете объявление о продаже автомобиля за 55 биткоинов", — говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что согласно статьям 140 и 317 Гражданского кодекса денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве, которым на территории России является рубль. Возможность совершения сделок в иностранной валюте предоставлена, но в предусмотренных законом случаях. При этом выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования и оборот не требует ведения отчетности. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, отмывать доходы.