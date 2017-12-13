Красноярский салон попытался продать Bentley за 55 биткоинов

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Директору одного из красноярских автосалонов вынесли предостережение за объявление о продаже автомобиля Bentley Flying Spur за 55 биткоинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Согласно порталу CoinMarketCap, на утро среды стоимость одного биткоина была на уровне 17,02 тысячи долларов. Таким образом, цена за иномарку составляла 936,1 тысячи долларов, тогда как предлагаемая производителем цена за эту модель 2017 года выпуска в базовой комплектации — около 190 тысяч долларов.

В ведомстве сообщили, что объявление о продаже Bentley Flying Spur было размещено на интернет-ресурсе с целью повышения спроса покупателей. При этом факт реализации авто за биткоины не установлен. По требованию прокуратуры информация о продаже автомобиля путем расчета криптовалютой удалена.

"Прокуратура объявила предостережение директору автосалона, который разместил в интернете объявление о продаже автомобиля за 55 биткоинов", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что согласно статьям 140 и 317 Гражданского кодекса денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве, которым на территории России является рубль. Возможность совершения сделок в иностранной валюте предоставлена, но в предусмотренных законом случаях. При этом выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования и оборот не требует ведения отчетности. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, отмывать доходы.