В Башкирии обнаружили тела трех человек после пожара в частном доме

УФА, 13 дек — РИА Новости. При пожаре в частном доме города Янаул в Башкирии погибли три человека, еще двое пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя СК РФ по республике Светлана Абрамова.

По ее данным, в среду в 7.00 утра по местному времени загорелся бревенчатый дом в городе Янаул.

"В результате тушения пожара спасены 68-летняя хозяйка и ее 47-летний сын, они госпитализированы. После тушения возгорания спасатели обнаружили в доме тела троих мужчин — 42, 37 и 19 лет", — сказала Абрамова.

Следователи начали проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.