СК установил еще двух подозреваемых в теракте в Буденновске

Приговор по делу о теракте в Буденновске (9)

Мать с ребенком после освобождения из буденновской больницы. Архивное фото

Мать с ребенком после освобождения из буденновской больницы. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает роль еще двоих предполагаемых боевиков Шамиля Басаева в теракте в Буденновске в 1995 году, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сегодня утром Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил двух членов банды Басаева к 15 и 13 годам колонии.

"Следователями СК РФ в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности еще двое лиц… Следователи устанавливают их роль и действия в составе преступной группы", — сказала Петренко.

Представитель ведомства отметила, что расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников банды, совершивших нападение на организации и граждан города в Ставропольском крае.

Нападение произошло 14 июня 1995 года. Не менее 160 боевиков, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами нападали на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае, в результате чего были убиты 129 человек, 317 получили ранения, захвачены в заложники 1586 граждан. Уничтожены и повреждены были 198 автомобилей, поврежден огнем дом детского творчества, значительно повреждены здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц. Ущерб был оценён более чем в 95,6 миллиарда неденоминированных рублей.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 1693 человека.

За совершение данных преступлений в период с 1995 по 2017 годы осуждены и приговорены к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы 28 участников нападения на Буденновск. Уголовное преследование в отношении пяти боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. По уголовному делу 29 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

"Одной из сложностей, с которой столкнулись следователи в ходе предварительного следствия, – это сроки давности произошедшего события, повлиявшие и на внешние возрастные изменения участников нападений. Кроме того, фигуранты принимали активные попытки скрыться от следствия, в том числе путем изменения данных документов, удостоверяющих личность", — сказала Петренко.

По ее словам следователям для изобличения членов банды наряду с установлением и допросами очевидцев преступлений прибегли к идентификации личностей некоторых нападавших посредством назначения и проведения портретных экспертиз.