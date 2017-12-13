В ДТП в Астраханской области погибли шестеро человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Шесть человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

"Сегодня утром на дугообразном участке федеральной трассы Астрахань-Махачкала возле села Троицкое Икрянинского района произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai Solaris (астраханские номера) и Toyota Corolla (калмыцкие номера). В результате на месте погибли 6 человек, еще трое госпитализированы. В числе погибших — девочка грудного возраста", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, судя по характеру повреждений автомобилей, водитель Toyota Corolla не справился с управлением, машину занесло, и она боковой частью столкнулась с Hyundai Solaris. На месте работают сотрудники полиции и обеспечивают безопасное движение на данном участке федеральной трассы.