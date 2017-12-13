После драки на юго-западе Москвы задержали 12 человек

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Двенадцать человек задержаны после драки на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы; в результате конфликта на бытовой почве два человека были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 1.43 13 декабря в полицию поступило сообщение о драке на Севастопольском проспекте. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу произошел конфликт на бытовой почве. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции были доставлены 12 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека, в свою очередь, был госпитализированы с легкими травмами головы и ушибами лица, один из них после оказания медпомощи отпущен.

"По факту произошедшего проводится проверка", — добавили в главке.