ФСБ пресекла незаконную добычу песка в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. В Крыму пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся добычей песка на территории бывшего военного аэродрома у поселка Багерово (Ленинский район), сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Задержаны с поличным в момент совершения преступления 8 граждан Российской Федерации, изъяты незаконно добытые природные ресурсы (песчано-гравийная смесь) общей массой 170 тонн, а также используемая для их добычи и транспортировки грузовая техника в количестве шести единиц", — говорится в сообщении.

Операцию проводили крымские пограничники, которыми установлены численный состав и личности участников организованной преступной группы, а также каналы и способы реализации природных ресурсов.

"По предварительной оценке, нанесенный государству ущерб составил порядка 23 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Все материалы переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о привлечении организаторов нелегального бизнеса к уголовной ответственности.