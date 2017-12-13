На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, в населенных пунктах его не ощутили, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Днем 13 декабря 2017 года, по данным сейсмостанции "Петропавловск", на территории Усть-Камчатского муниципального района зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло… на глубине 92 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4", — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского муниципального района, в 69 километрах южнее поселка Ключи и в 85 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

По данным МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.