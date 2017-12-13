В Забайкалье проверяют данные о старшекласснике, надругавшемся над детьми

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи проверяют данные одного из СМИ Забайкалья о том, что в школе Тунгокоченского района старшеклассник сексуально надругался над учениками младших классов, сообщает в среду СУСК региона.

По данным СК, информация появилась 12 декабря.

"Опубликованы данные о фактах сексуального насилия, совершённых в одном из сёл Тунгокоченского района Забайкальского края старшеклассником в отношении учащихся младших классов. По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрием Русановым назначена доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время следственная группа выехала в село, о котором идет речь в публикации. На месте следователи установят соответствие данных СМИ фактическим обстоятельствам. При выявлении признаков преступления будет возбуждено уголовное дело.