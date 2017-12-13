В ЕАО пострадавший при взрыве газа в жилом доме получил ожог 19% тела

ХАБАРОВСК, 13 дек — РИА Новости. Хозяин квартиры, пострадавший при взрыве газа в жилом доме поселка Приамурский Еврейской АО, получил ожог 19% тела, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что во вторник в пятиэтажном жилом доме в Еврейской автономной области взорвалась газовоздушная смесь. В результате инцидента пострадал один человек. Из здания были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

"Владелец квартиры – 63-летний мужчина, получил термический ожог лица и рук общей площадью 19% поверхности тела третьей степени. Пострадавший госпитализирован в краевую клиническую больницу Хабаровска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после происшествия прокуратура начала проверку. "По предварительным данным, хозяин квартиры открыл газ в духовке и долго искал спички, а когда нашел, прогремел взрыв", — отметили в ведомстве.

В свою очередь СУСК РФ по ЕАО также начало проверку по факту взрыва бытового газа.

Как заявил РИА Новости глава поселка Дмитрий Богданович, медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. "Пострадавший в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести. Он в сознании, сегодня будет давать показания", — сказал Богданович.