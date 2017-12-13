Спасатели нашли корпус упавшего в Ангару вертолета и тело пилота

ИРКУТСК, 13 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили на дне Ангары корпус пропавшего в Иркутской области вертолета и тело пилота, сказала РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Евгения Щукина.

Вертолет "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. На льду Кочегаринского залива Ангары спасатели обнаружили обломки вертолета. Поиски его корпуса велись под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.

"На глубине 65 метров обнаружен корпус вертолета. В кабине зажато тело пилота. Тела пассажира в кабине нет", — сказала Щукина.

Она также добавила, что поисковая операция велась в две смены. В ней участвовали 14 человек и 3 единицы техники.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и частный предприниматель Егор Банщиков.