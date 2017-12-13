В Иркутской области нашли тела погибших при крушении вертолета

ИРКУТСК, 13 дек — РИА Новости. Спасатели в Иркутской области обнаружили на дне Ангары тела погибших при крушении вертолета, а также корпус самой машины, сообщил РИА Новости директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технической неисправности. На льду спасатели обнаружили обломки вертолета. Поиски его корпуса велись под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.

"У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер", — сказал собеседник агентства.

Пихтин также добавил, что решение о дальнейших действиях спасателей примет руководство.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают в качестве причин падения вертолета неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Последний ранее возглавлял компанию "Ангара Лес", которое занималось лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.