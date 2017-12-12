В Башкирии глава районного ГИБДД скрывал нарушения своих друзей

УФА, 12 дек — РИА Новости. Начальник районного ГИБДД в Башкирии стирал из базы данных правонарушения, совершенные его друзьями, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник региональное управление СК.

Следствие считает, что 31-летний начальник отделения ГИБДД по Учалинскому району с ноября 2016 года по июнь 2017 поручал своим подчиненным убирать протоколы и стирать из базы данные о правонарушениях, совершенных его друзьями.

"Такую услугу он оказал семи своим друзьям, сокрыв совершенные ими правонарушения, что повлекло подрыв авторитета правоохранительных органов. В отношении начальника районного ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий",- сообщает СК по Башкирии.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что материалы следствию передали сотрудники управления собственной безопасности регионального МВД. "Была проведена служебная проверка. Руководство МВД Башкирии уволило начальника районного ГИБДД из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", — сообщает пресс-служба полиции.