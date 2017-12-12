В Башкирии охотник застрелил человека, спутав его с лосем

УФА, 12 дек – РИА Новости. Охотник из Челябинской области по неосторожности застрелил в лесу Башкирии другого охотника, спутав его с лосем, сообщили в региональном следственном управлении.
"В лесу охотились две группы охотников, одни на лося, другие на волка. Житель Челябинской области со знакомыми сидел в засаде и ждал, когда один из друзей выгонит сохатого из-за деревьев. 56-летний мужчина через некоторое время заметил шевеление за кустом и выстрелил из карабина "Сайга-МК" по неясно видимой цели. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы, которые шли по следу волка", — сообщили в СК РФ по Башкирии.
В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В середине ноября похожая трагедия случилась в соседнем Мечетлинском районе, где во время охоты по неосторожности сотрудник районной прокуратуры выстрелил в судью межрайонного суда Белокатайского района.