В Башкирии охотник застрелил человека, спутав его с лосем

УФА, 12 дек – РИА Новости. Охотник из Челябинской области по неосторожности застрелил в лесу Башкирии другого охотника, спутав его с лосем, сообщили в региональном следственном управлении.

Инцидент произошел днем 10 декабря около села Ургала Белокатайского района.

"В лесу охотились две группы охотников, одни на лося, другие на волка. Житель Челябинской области со знакомыми сидел в засаде и ждал, когда один из друзей выгонит сохатого из-за деревьев. 56-летний мужчина через некоторое время заметил шевеление за кустом и выстрелил из карабина "Сайга-МК" по неясно видимой цели. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы, которые шли по следу волка", — сообщили в СК РФ по Башкирии.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В середине ноября похожая трагедия случилась в соседнем Мечетлинском районе, где во время охоты по неосторожности сотрудник районной прокуратуры выстрелил в судью межрайонного суда Белокатайского района.