СК проверил жалобы Титова на необоснованный арест ряда бизнесменов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова о необоснованном аресте ряда бизнесменов не нашли подтверждения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, преступления, инкриминированные Волчихину и Эккерту, не относятся к сфере предпринимательской деятельности. Волчихин являлся наемным работником банка, а не предпринимателем. Он совершил растрату 124 миллионов рублей, выдав кредит организации, которая имела задолженность перед другими банками на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщила Петренко. По версии следствия, Эккерт при соучастии Бушманова похитил 2,9 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ, для личного обогащения. В обоих случаях решения о мере пресечения в виде заключения под стражу были обусловлены необходимостью обеспечения объективного расследования, добавила Петренко.

"Таким образом подобные заявления фигурантов уголовных дел через бизнес-омбудсмена — это не что иное, как попытка стороны защиты сформировать предвзятое общественное мнение о работе следствия, повлияв на процессуальные решения в свою пользу. Жаль, что и господин Титов, не разобравшись, предает огласке непроверенные сведения, взяв на себя роль адвоката и замещая этим истинное предназначение бизнес-омбудсмена", — сказала представитель СК.