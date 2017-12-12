СК проводит проверку после падения башенного крана на стройке в Москве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту падения башенного крана в Москве, в результате которого один рабочий погиб, второй пострадал, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Сообщается, что во вторник днем на строительном объекте, расположенном по улице Академика Анохина, произошло падение крана. В результате пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один мужчина скончался в карете скорой помощи, второй пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"По данному факту проводится доследственная проверка", — сказала она.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.