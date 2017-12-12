Генпрокуратура передаст французским коллегам запрос по делу Керимова

ЛИОН (Франция), 12 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия вправе затребовать материалы дела, связанного с российским сенатором Сулейманом Керимовым, соответствующий запрос уже подготовлен и будет передан французской стороне в ближайшее время, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе посещения штаб-квартиры Интерпола в Лионе.

"Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством", — сказал Чайка, комментируя ситуацию с сенатором.

По словам генпрокурора, "формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении".

"На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек", — добавил генпрокурор.

По словам Чайки, запрос уже подготовлен и будет передан французской стороне в ближайшие дни