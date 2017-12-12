Суд в Москве заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Мурсекаева

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаева", — огласила решение судья Евгения Николаева во вторник.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" в отношении собственника авиакомпании и сопрезидента Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, экс-первого заместителя гендиректора — финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Это уголовное дело было соединено в одно производство с предыдущим – по статье "Хищение".

По данным Петренко, в 2015–2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признаны потерпевшими.

По данным СК, фактически компания "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.