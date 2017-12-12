В Татарстане продолжаются поиски рыбаков с оторвавшейся льдины

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели в Татарстане продолжают поиск рыбаков с оторвавшейся в понедельник от берега льдины на Каме, однако данных о точном числе находившихся на ней людей нет, новых заявлений от родственников о пропавших не поступало, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

Накануне вечером спасателям поступило сообщение, что льдина с пятью рыбаками оторвалась от берега Камы в Набережных Челнах в районе Нижнекамской ГЭС. Через час одного из рыбаков спасли из воды: мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. C переохлаждением его отправили в больницу, после осмотра пострадавший был отпущен домой.

На "горячую линию" поступило сообщение о пропаже двух человек: 1957 и 1981 годов рождения (отец и сын). Во вторник в четырёх километрах ниже по течению от плотины спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые были опознаны как пропавшие рыбаки 1981 и 1957 годов рождения.

"Операция продолжается, но больше заявлений о пропаже рыбаков не поступало. Таким образом, первоначальная информация о том, что на льдине было пять рыбаков, пока не подтверждается – родственники предполагаемых пострадавших не выходят на связь", — сказали РИА Новости в ГУ МЧС России по Татарстану.

Собеседник агентства допустил, что у предполагаемых пострадавших рыбаков может не быть близких родственников, которые сообщили бы об их пропаже, поэтому операция по поиску в рыбаков настоящее время продолжается.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что к поисковым работам привлечены 147 человек, 35 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Водную акваторию обследуют спасатели и сотрудники ГИМС на трех судах на воздушной подушке. Поиски на дне проводит водолазная группа в составе 11 человек.