Безопасность в Москве на праздники обеспечат в усиленном режиме

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Безопасность в Москве в новогодние праздники будет обеспечиваться в усиленном режиме, но это традиционные меры, они не связаны с арестом в столице сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, заявил РИА Новости глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Ранее в ФСБ сообщили об аресте трех выходцев из Средней Азии — они подозреваются в подготовке терактов в Москве в период новогодних праздников и кампании по выборам президента РФ. Арестованные являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство"*. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями ИГ* из-за рубежа.

"В любом случае мы работаем в усиленном режиме в праздники, это очевидно. Мы обеспечиваем проведение массовых в большом количестве мероприятий в городе, и понятно, что будем работать в праздничные дни", — сказал Черников.

В период праздников, по словам главы департамента, будет работать оперативный штаб.

"Мы в любом случае работали бы в режиме массовых мероприятий, которых в течение всего периода времени будет огромное количество в городе, поэтому мы будем работать в усиленном режиме", — сказал он в ответ на вопрос, связано ли усиление с тем, что в Москве арестовали подозреваемых в подготовке терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России