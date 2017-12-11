Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"* экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) попросила уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову помочь обратиться к президенту с прошением о помиловании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, омбудсмен ранее предлагала помочь осужденной.

"Варе передали ее слова, и она с радостью написала ей письмо. Как дальше мы будем взаимодействовать — зависит от аппарата уполномоченного", — отметил адвокат.

Александру Иванову, которую до смены имени звали Варварой Карауловой, арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где ее задержали с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В марте Верховный суд подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в четыре с половиной года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.