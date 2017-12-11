Суд продлил арест соратнику Квачкова по делу об экстремизме

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы продлил до середины февраля арест по делу об экстремизме националисту Юрию Екишеву, соратнику осужденного за попытку организовать восстание экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Екишева обвиняют в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поводом для повторного дела послужили публикации фигуранта в социальной сети.
В начале мая Дорогомиловский суд Москвы приговорил Екишева к полутора годам колонии. Его признали виновным по статье об экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная им в социальной сети. Мосгорсуд снизил срок наказания на один месяц. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Екишев вышел на свободу 21 ноября, однако на следующий день был задержан и сразу арестован по новому обвинению.
Екишев был соратником лидера запрещенной организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. До этого он был координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции". В 2006 году Екишев уже был осужден за экстремизм и приговорен к полутора годам колонии-поселения.