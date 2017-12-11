Суд продлил арест соратнику Квачкова по делу об экстремизме

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы продлил до середины февраля арест по делу об экстремизме националисту Юрию Екишеву, соратнику осужденного за попытку организовать восстание экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Екишева меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля", — сказала судья Ольга Левашова в понедельник.

Екишева обвиняют в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поводом для повторного дела послужили публикации фигуранта в социальной сети.

В начале мая Дорогомиловский суд Москвы приговорил Екишева к полутора годам колонии. Его признали виновным по статье об экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная им в социальной сети. Мосгорсуд снизил срок наказания на один месяц. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Екишев вышел на свободу 21 ноября, однако на следующий день был задержан и сразу арестован по новому обвинению.

Екишев был соратником лидера запрещенной организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. До этого он был координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции". В 2006 году Екишев уже был осужден за экстремизм и приговорен к полутора годам колонии-поселения.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.