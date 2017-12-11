При ДТП с участием тепловоза и легковушки в новой Москве никто не пострадал

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Никто не пострадал в результате столкновения тепловоза и легковушки на железнодорожном переезде в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник сообщил, что маневровый тепловоз столкнулся в понедельник вечером с легковым автомобилем на железнодорожном переезде на Заводском шоссе в поселке Внуково.

"Произошло касательное столкновение поезда и автомобиля Volkswagen. В результате ДТП автомобиль получил небольшие механические повреждения, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.