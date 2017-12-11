Участникам беспорядков на Хованском кладбище огласили приговор

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник приговорил к трем годам колонии общего режима каждого из пятерых фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Они совершили хулиганство с применением оружия. Используя в качестве оружия лопаты, камни и другие неустановленные предметы, стали демонстрировать своё превосходство перед находившимися там людьми", — говорится в приговоре.

Таким образом, Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима, суд зачел им время, отбытое в следственном изоляторе с мая 2016 года. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Приговор в законную силу не вступил.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества.

Параллельно СК РФ расследовал уголовное дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе — начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.