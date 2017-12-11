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Происшествия

Участникам беспорядков на Хованском кладбище огласили приговор

Сюжет:
Расследование массовой драки на Хованском кладбище (131)
18:0411.12.2017
(обновлено: 18:34 11.12.2017)
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© Fotolia / chatsimoНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© Fotolia / chatsimo

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник приговорил к трем годам колонии общего режима каждого из пятерых фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Массовые драки в России в 2015-2017 годах
"Они совершили хулиганство с применением оружия. Используя в качестве оружия лопаты, камни и другие неустановленные предметы, стали демонстрировать своё превосходство перед находившимися там людьми", — говорится в приговоре.

Таким образом, Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима, суд зачел им время, отбытое в следственном изоляторе с мая 2016 года. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Приговор в законную силу не вступил.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества.

Драка на Хованском кладбище
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПо информации источника РИА Новости в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор. Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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По информации источника РИА Новости в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор. Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.
© РИА Новости / Евгений ЛуковцевВ результате драки 23 человека были госпитализированы. В силовых структурах считают, что на самом деле пострадавших было больше, но раненых и, возможно, убитых участники конфликта могли забрать с собой при появлении сотрудников полиции.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
В результате драки 23 человека были госпитализированы. В силовых структурах считают, что на самом деле пострадавших было больше, но раненых и, возможно, убитых участники конфликта могли забрать с собой при появлении сотрудников полиции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкК месту происшествия были стянуты бойцы московского ОМОН. Задержанных вывозили на автобусах.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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К месту происшествия были стянуты бойцы московского ОМОН. Задержанных вывозили на автобусах.
© РИА Новости / Евгений ЛуковцевПодъезды к кладбищу перекрыли, в результате на внешней стороне МКАД рядом с Хованским кладбищем образовалась шестикилометровая пробка.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
Подъезды к кладбищу перекрыли, в результате на внешней стороне МКАД рядом с Хованским кладбищем образовалась шестикилометровая пробка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники драки были вооружены палками, бейсбольными битами, кусками арматуры.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники драки были вооружены палками, бейсбольными битами, кусками арматуры.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКроме того, полиция изъяла на Хованском кладбище несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов, по предварительным данным, не боевых.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, полиция изъяла на Хованском кладбище несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов, по предварительным данным, не боевых.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВласти Москвы пообещали усилить охрану на территории Хованского кладбища.Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Власти Москвы пообещали усилить охрану на территории Хованского кладбища.
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Параллельно СК РФ расследовал уголовное дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе — начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.

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