В Якутии почтили память погибших в крупном ДТП

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Жители Якутии почтили память земляков, погибших в пятницу в крупном ДТП на трассе "Колыма".

Вечером 8 декабря на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях столкнулись микроавтобус УАЗ, следовавший из Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, и встречный "КамАЗ". После столкновения машины загорелись. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, еще трое пострадали.

Траурный митинг прошел в понедельник на площади Ленина в Якутске. Сотни людей пришли с цветами и зажженными свечами почтить память погибших.

"Это большая трагедия. Всегда жалко погибших людей, но здесь особенно — почти все молодые. У многих из них маленькие дети. У одной из женщин, например, годовалый ребенок остался. У выжившего парня, в аварии погибла двухлетняя дочка, а его жена сейчас в декрете с месячным младенцем на руках. В тот день часть пассажиров этого рейса ехали в Ытык-Кюель на юбилей школы", — рассказала РИА Новости замглавы по социальным вопросам Таттинского улуса Изабелла Сивцева.

Она отметила, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Ее предоставят республиканские и районные власти. "К нам поступают звонки от жителей с просьбой открыть счета для перечисления средств. Люди не равнодушны к этой истории, готовы оказать и материальную помощь, и проявить человеческое участие. Сегодня собираем реквизиты семей погибших для открытия счетов на их имя", — сказала Сивцева.

В понедельник в Якутии объявлен траур по погибшим в ДТП, на всей территории приспущены государственные флаги. Во всех храмах республики прошли заупокойные богослужения. Отменены развлекательные мероприятия.

В селе Ытык-Кюэль Таттинского района, где проживала большая часть погибших, в понедельник также почтили память земляков.