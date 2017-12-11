Суд признал виновными фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Щербинский суд Москвы в понедельник признал виновными пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд признал виновными Диловара Юнусова, Джоми Чакалова, Рахмуддина Садурдинова, Ходжикурбона Буриева и Шоимардона Ахмадова.
Ранее прокурор попросила приговорить каждого из пяти подсудимых к 3,5 года колонии общего режима.
Параллельно СК расследовал уголовное дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе — начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников, а также участники погромов Сергей Ульихин и Владимир Колесников.