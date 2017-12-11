Экс-глава Коми попросил, чтобы его судили в Сыктывкаре

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер попросил Замоскворецкий суд Москвы передать его уголовное дело о масштабных коррупционных схемах в Сыктывкар, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вячеслав Леонтьев.

После задержания Гайзера, как и ряд других высокопоставленных чиновников из регионов, привезли в Москву и тут же заключили под стражу. Прокуратура такой шаг никак не объясняла, однако СМИ предположили, что это связано с опасениями, что в своих родных регионах чиновников могут судить небеспристрастно.

"Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. В деле есть семь составов преступлений, из которых пять, по версии следствия, совершены и закончены на территории Коми. Обвинение заявляет 220 свидетелей, из которых 177 свидетелей находятся в Республике. Перенос рассмотрения дела в Сыктывкаре упростит судопроизводство", — сказал адвокат.

По мнению самого Гайзера, раз его обвиняют в причинении вреда республике, то жители Коми, которые "выбрали (его) и оказывали доверие", "должны иметь возможность прийти в суд".

"Судебный процесс должен проходить там, где я осуществлял свои должностные обязанности", — заявил Гайзер в суде.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.

Виновным себя Гайзер не считает.