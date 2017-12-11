В Нижегородской области женщина заколола ножом двухлетнего сына

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Женщина в Нижегородской области заколола ножом своего двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Убийство малолетнего". По версии следствия, 10 декабря 2017 года в вечернее время в квартире дома по улице Кудьминской Нижегородской области мать нанесла множественные ножевые ранения по телу 2-летнего сына", — говорится в сообщении.

Как добавляет СК, отец мальчика вызвал медиков, но ребенок скончался на месте от полученных повреждений. Женщина задержана, решается вопрос о помещении ее в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.