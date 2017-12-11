Источник уточнил число пострадавших в крупном ДТП в Хабаровском крае

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Хабаровском крае увеличилось до 13 человек, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"В лечебные учреждения Хабаровска направлены для осмотра 13 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе ехал 41 человек. В целях безопасности на участке федеральной автодороги А-370 "Уссури" с 12 по 240 километры ограничено движение автобусов.

Авария произошла сегодня днем на фоне сильного циклона – дороги занесло снегом, образовался гололед, видимость плохая. По данным ГИБДД, количество ДТП сегодня выросло в 1,5 раза.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса, сообщал РИА Новости представитель краевой полиции.