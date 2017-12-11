Под Барнаулом в палатке нашли тела двух рыбаков и девушку в коме

БАРНАУЛ, 11 дек — РИА Новости. Тела двух рыбаков и девушку в состоянии комы обнаружили вечером 10 декабря в палатке у поселка Березовка под Барнаулом, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 9 декабря мужчины и женщина приехали на рыбалку из Барнаула.

"На льду они разместили палатку, внутри которой зажгли газовую горелку. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода при использовании газового оборудования. Девушка доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.