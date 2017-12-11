В Новосибирской области двое детей находятся в реанимации после ДТП

НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Двое детей находятся в реанимации после ДТП в Новосибирской области, где вечером в воскресенье погиб ребенок и пострадали еще семь человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального Минздрава.

Как сообщали в полиции, вечером в воскресенье в снегопад на трассе в Ордынском районе следовавшая в Новосибирск Toyota Sprinter при обгоне грузового автомобиля выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi A6. В ДТП погибла двухлетняя девочка, еще семь человек, в том числе трое детей, пострадали.

"В Ордынской Центральной районной больнице сейчас находятся семь пострадавших. Два ребенка в реанимации в тяжелом состоянии, еще один ребенок в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести", — сообщил представитель Минздрава области.

По его словам, четверо взрослых также находятся в хирургическом отделении больницы. Один из них в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести.

В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области уточнили, что в аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих автомобилей (34-летний и 30-летний мужчины), а также пассажиры автомобиля Toyota (20-летняя женщина, девятилетняя девочка, мальчик неполных трех лет) и Audi (31-летняя женщина, пятилетний мальчик). Погибшая двухлетняя девочка также была пассажиркой Audi.

По факту дорожной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.