В Новосибирской области двое детей находятся в реанимации после ДТП

НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Двое детей находятся в реанимации после ДТП в Новосибирской области, где вечером в воскресенье погиб ребенок и пострадали еще семь человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального Минздрава.
"В Ордынской Центральной районной больнице сейчас находятся семь пострадавших. Два ребенка в реанимации в тяжелом состоянии, еще один ребенок в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести", — сообщил представитель Минздрава области.
В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области уточнили, что в аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих автомобилей (34-летний и 30-летний мужчины), а также пассажиры автомобиля Toyota (20-летняя женщина, девятилетняя девочка, мальчик неполных трех лет) и Audi (31-летняя женщина, пятилетний мальчик). Погибшая двухлетняя девочка также была пассажиркой Audi.
По факту дорожной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.