Спасатели нашли обломки пропавшего в Иркутской области вертолета

ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили место крушения частного вертолета, пропавшего 7 декабря в Братском районе Иркутской области с двумя людьми на борту.

Вертолет "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились пилот и частный предприниматель, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. Ранее сообщалось, что поиски продолжились в понедельник, к группе спасателей присоединились водолазы.

"По данным департамента общественной безопасности городской администрации, найдены обломки пропавшего вертолета. Более подробная информация пока отсутствует", — сообщила РИА Новости представитель администрации Братского района.

По данным пресс-службы МЧС, обломки обнаружены на льду Кочегаринского залива при мониторинге акватории реки Ангары с вертолета Ми-8.