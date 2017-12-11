В Новосибирской области двухлетний ребенок погиб в ДТП

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Восемь человек, среди которых трое детей, госпитализированы после ДТП на трассе Новосибирск — Павлодар, от полученных травм скончалась двухлетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры "Тойоты" (20-летняя женщина, 9-летняя девочка, мальчик неполных 3 лет) и "Ауди" (31-летний мужчина, 31-летняя женщина, 5-летний мальчик и 2-летняя девочка). Все пострадавшие были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей 2-летняя пассажирка "Ауди" от полученных травм скончалась", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.