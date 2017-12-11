Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Якутии

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Состояние троих выживших в крупной аварии на трассе "Колыма" в Якутии тяжелое, но стабильное, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Мегино-Кангаласской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря 2017 года на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса "УАЗ", следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, с грузовым автомобилем "Камаз". После столкновения машины загорелись.

Погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, трое пострадали. Возбуждены два уголовных дела.

"Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в отделениях реанимации и травматологии. Все погибшие в аварии, а также двое из пострадавших — жители Таттинского района республики.

Одиннадцатого декабря в Якутии объявлен траур по погибшим. В Таттинском районе объявлен трехдневный траур.