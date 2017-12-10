В Москве после звонка анонима проверяют станцию метро "Краснопресненская"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты проверяют станцию московского метро "Краснопресненская" после звонка неизвестного о "минировании", сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах столицы.

"После анонимного звонка с угрозой взрыва на телефон "102" идет проверка станции метро "Краснопресненская", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.