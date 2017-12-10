В Иркутской области определили возможное место посадки пропавшего вертолета

ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего в Иркутской области, продолжатся в понедельник в районе поселка Карахун, предполагается подключить к поискам водолазов, так как, на поверхности Ангары спасатели обнаружили предполагаемое место аварийной посадки воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС.

Вертолет "ЕврокоптерАМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары в районе Братского водохранилища.

К поиску пропавших привлечены два вертолета Ми-8. Наземная группа передвигается на снегоходах и аэролодках. В поисках участвуют специалисты Братской поисково-спасательной базы Росавиации, Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС, местные охотники и лесозаготовители. В воскресенье, по сообщению пресс-служба ГУ МЧС региона, "на усиление наземной группировки направлены 30 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России". По данным пресс-службы, к месту поиска выдвинулись шесть снегоходов с водолазным оборудованием.

"Поиски в понедельник планируется переместить в район поселка Карахун. Там на Ангаре обнаружена майна. К поисковой операции подключатся водолазы", — сообщил РИА Новости представитель МЧС.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию "Ангара Лес", которая занималась лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.