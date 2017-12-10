МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, движение после инцидента восстановлено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
По его словам, в 15.40 движение поездов восстановлено. Обстоятельства ЧП выясняются.
В официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена сообщается, что поезда на центральном участке Арбатско-Покровской линии курсируют с увеличенными интервалами.
15:25 Арбатско-Покровская линия. Были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 декабря 2017 г.