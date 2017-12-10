Источник: на станции метро "Смоленская" в Москве мужчина упал на рельсы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, движение после инцидента восстановлено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После падения на рельсы в 15.30 мужчина извлечен, передан бригаде врачей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 15.40 движение поездов восстановлено. Обстоятельства ЧП выясняются.

В официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена сообщается, что поезда на центральном участке Арбатско-Покровской линии курсируют с увеличенными интервалами.

15:25 Арбатско-Покровская линия. Были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 декабря 2017 г.

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