МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полигон "Кучино", расположенный в Балашихе, не является источником неприятного запаха на территории Москвы, сообщается на сайте администрации подмосковного города со ссылкой на аккаунт в Instagram его главы Сергея Юрова.

"В связи с последними комментариями руководителя ситуационного центра Росгидромета хотелось бы прокомментировать ситуацию с запахом "квашенной капусты" в центре Москвы. Мы регулярно мониторим метеорологические условия и состояние воздуха. В последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают и наши станции и сайт самого Росгидромета. Сотрудникам федеральной службы искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке Москвы, бессмысленно и непрофессионально", — написал на своей странице Юров.

Глава Балашихи также отметил, что в рамках исследований по выявлению источников неприятного запаха и контроля за состоянием атмосферного воздуха в Балашихе были установлены две станции экомониторинга. В частности, одна из них у детского сада, расположенного на улице Речной в микрорайоне Кучино.

Ситуацию с неприятным запахом прокомментировал также директор компании "Спецгеоэкология" Борис Трушин, которая разработала проект рекультивации полигона "Кучино".

"Полигон не может так далеко источать запахи. Поток ветра просто напросто рассеивается. К тому же, в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них. Сегодня был на полигоне и чувствуется запах лишь в "углублении". Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось", — заявил он.

Трушин отметил, что в ноябре специалисты Института проектирования, экологии и гигиены из Санкт‐Петербурга, которых привлекли к исследованиям по выявлению неприятного запаха на юго-востоке Москвы, Балашихи, Реутове и Люберцах, представили результаты анализов. По данным исследования, полигон является не единственным источником неприятного запаха. При этом данные поступали с 11 станцией экомониторинга в Реутове, Балашихе, Жулебино, Новокосино, покрывавших 20-километровую зону.

Отмечается, что Оливер Кайзер, генеральный директор организации, занимающейся экстренной дегазацией полигона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, также опроверг возможную причастность полигона к появлению неприятного запаха в Москве.

Ранее сообщалось, что жалобы на неприятный запах начали поступать от жителей Москвы 8 декабря.