МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полигон "Кучино", расположенный в Балашихе, не является источником неприятного запаха на территории Москвы, сообщается на сайте администрации подмосковного города со ссылкой на аккаунт в Instagram его главы Сергея Юрова.
Глава Балашихи также отметил, что в рамках исследований по выявлению источников неприятного запаха и контроля за состоянием атмосферного воздуха в Балашихе были установлены две станции экомониторинга. В частности, одна из них у детского сада, расположенного на улице Речной в микрорайоне Кучино.
Ситуацию с неприятным запахом прокомментировал также директор компании "Спецгеоэкология" Борис Трушин, которая разработала проект рекультивации полигона "Кучино".
"Полигон не может так далеко источать запахи. Поток ветра просто напросто рассеивается. К тому же, в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них. Сегодня был на полигоне и чувствуется запах лишь в "углублении". Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось", — заявил он.
Отмечается, что Оливер Кайзер, генеральный директор организации, занимающейся экстренной дегазацией полигона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, также опроверг возможную причастность полигона к появлению неприятного запаха в Москве.
Ранее сообщалось, что жалобы на неприятный запах начали поступать от жителей Москвы 8 декабря.