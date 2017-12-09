Установлены личности ликвидированных в Ставрополе боевиков

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Правоохранители установили личности ликвидированных в Ставрополе боевиков — это уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он назвал фамилии бандитов: Амурбеков И. Г., Джамалдинов А. В. и Галица М. В.

По данным собеседника агенства, они планировали теракты в новогодние праздники.

Ранее о подробностях спецоперации сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Троих боевиков заблокировали в доме, после чего им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться.

В результате двоих боевиков уничтожили при попытке бегства, а третий погиб при взрыве в доме.