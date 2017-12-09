В Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением в области груди обнаружено в Москве, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 8 декабря 2017 года на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова было обнаружено тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением в области груди.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Убийство", — сказала Иванова.