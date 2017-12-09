Память погибших в крупном ДТП в Якутии почтили минутой молчания

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Совещание главы Якутии Егора Борисова с кабинетом министров республики в субботу началось с минуты молчания по девяти погибшим в дорожно-транспортном происшествии, сообщает правительство региона.

Вечером 8 декабря 2017 года на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района с грузовым автомобилем КамАЗ, следовавшим навстречу. После столкновения машины загорелись.

По уточненным данным, девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и трое пострадали. Возбуждены два уголовных дела. Все погибшие, а также двое из пострадавших жители Таттинского района республики.

"С минуты молчания по погибшим в страшном дорожно-транспортном происшествии началось 9 декабря планерное совещание главы Якутии Егора Борисова с кабинетом министров республики. По инициативе Ил Дархана (главы республики) в Таттинском улусе объявлен трехдневный траур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших, в числе которых и водитель грузовой автомашины, травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.